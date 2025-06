Le coup d’envoi aujourd’hui du festival Sœurs jumelles à Rochefort. C’est la rencontre de l’image et du son. Jusqu’à dimanche, des projections de films et des concerts vont se succéder dans la cité des Demoiselles, avec notamment la présence de Claude Lelouch, Isabelle Carré, Charlotte de Turkheim et sa fille Johanna Piaton, Alain Souchon et ses fils, Benjamin Biolay, Nick Cave, Jeanne Added ou encore Camélia Jordana. Une programmation qui se veut une nouvelle fois paritaire, comme le souligne la fondatrice du festival et comédienne Julie Gayet :

Tout est fin prêt à Rochefort pour accueillir les artistes dans de bonnes conditions. À ce titre, Julie Gayet peut, cette année encore, compter sur le soutien de la Ville de Rochefort pour l’organisation de son festival, comme le précise le maire Hervé Blanché :

Et nous serons en direct de l’évènement sur Hélène FM et Vog Radio samedi prochain, de 15h à 16h, avec une spéciale de l’émission « Chut… on écoute la télé » animée par Alain Jeanne et ses invités, en public et en direct de la place Colbert.