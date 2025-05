Pierre Loti fait son retour en grand à Rochefort… En XXL même… Huit collages géants vont être installés le mois prochain dans les quatre coins de la ville pour honorer la mémoire de l’écrivain, à l’occasion de la réouverture de sa maison natale le 10 juin prochain. Comme en 2023 pour le centième anniversaire de la mort de l’auteur de « Pêcheur d’Islande » et « Aziyadé », l’idée est de proposer une exposition grandeur nature accessible à tous, artistique et éphémère.

À l’occasion de la réouverture de la Maison du plus célèbre des Rochefortais, sa ville natale lui rend un nouvel hommage XXL dans les rues qu’il a arpentées, sur les murs qu’il a longés et même les quartiers qu’il n’a pas eu le temps de connaître… Comme en 2023, alors que Rochefort célébrait le centenaire de sa disparition, l’esprit de Loti reprend vie partout dans la ville. Cette fois, ce sont des personnages, illustres ou anonymes, qui sont au centre de cette exposition grandeur nature. Alice de Monaco, Sarah Bernhardt, les Frediani… Tous ont un point commun : leur rencontre a laissé une trace dans la vie de Pierre Loti. À leur manière, ils racontent qui pouvait être ce personnage étonnant, dont la maison a reçu les grands de ce monde sans que personne n’ait totalement percé le mystère que leur hôte dissimulait derrière ses fards et ses déguisements. Avec ce nouveau parcours de « street art », la Ville de Rochefort propose un regard sur l’auteur par le prisme de celles et ceux qui l’ont côtoyé. Ce programme éphémère offre 8 collages de 3 à 8 mètres. Pour parvenir à ce résultat, c’est d’abord une recherche dans le fonds iconographique, dont dispose la Ville, qui a été effectué, afin de collecter les photos anciennes les plus adaptées à ce projet. S’en est suivi un travail graphique de modernisation, de colorisation et de texturisation. Comme pour la première exposition, ces nouvelles affiches sont appelées à se décomposer au fil des semaines et des intempéries.

Une expo qui promet d’être étonnante, détonnante et colorée, à l’image de l’auteur fantasque auquel elle est consacrée.