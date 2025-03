À Marennes-Hiers-Brouage, l’ASPTT organise une brocante entièrement dédiée à la pêche et au nautisme dimanche 11 mai, de 8h à 18h, allée du port de Seynes, le long du canal du Lindron. Ouverte aux particuliers et professionnels, cette brocante rassemblera tout ce qui touche à la pêche eau douce et mer, accastillage, vide bateau, vide cabane, produits régionaux. Emplacement 5€ le mètre. Restauration et buvette sur place. Renseignements et inscriptions au 06 44 77 64 11 et par mail à aspttroyan@orange.fr.