À Saint-Hilaire-de-Villefranche, la Société des fêtes organise un repas dansant samedi 12 avril, à partir de midi, à la salle polyvalente, animé par Amantino. Au menu : kir royal et gâteau apéritifs, terrine de saumon à l’oseille et ses trois crevettes roses, poulet Basquaise, gratin dauphinois, assiette de fromages, tropézienne, café et digestif, vins bordeaux rouge et rosé en bouteilles. Tarif tout compris : 25 €. Bal seul : 10 €. Réservation au 05 46 95 38 73. Apportez vos couverts. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.