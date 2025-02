Saint-Just-Luzac accueillera la 2e édition du Forum du bien vieillir à domicile le 13 mars prochain. Un évènement organisé par le Centre intercommunal d’action sociale du Bassin de Marennes, en partenariat avec le Département de la Charente-Maritime. Une vingtaine de structures spécialisées dans de nombreux domaines seront présentes, afin d’informer le public sur les aides, les équipements et les services pour continuer à vivre le plus longtemps possible chez soi.

Dans le cadre de son Projet santé social de territoire, le CIAS du Bassin de Marennes souhaite favoriser le maintien à domicile des seniors, des personnes atteintes de maladies graves ou en situation de handicap. C’est pourquoi il organise le jeudi 13 mars la deuxième édition du Forum du bien vieillir à domicile où une vingtaine de structures spécialisées tiendront des stands d’information sur divers services comme la téléassistance ; les aides et soins infirmiers à domicile ; la vente ou location de matériel médical ; les aides financières à l’adaptation du logement ; l’aide au numérique ; le soutien aux tuteurs familiaux ; ou encore l’accès aux droits pour les retraités.

Le temps fort de cet évènement sera un temps d’échanges à 14h30 sur le thème : « C’est quoi un vieux ? Société bienveillante ou pas ? », avec Pierre-Jacques Rambeaud, animateur en psycho-gérontologie. Pourquoi et comment évaluer et préserver une bonne santé mentale chez les personnes vieillissantes ? Quelles stratégies pour maintenir une bonne santé mentale ? Des questions auxquelles répondra le spécialiste.

Rendez-vous est donné de 10h à 17h à la salle « Au mitan des marais ».