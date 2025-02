L’association Charente-Maritime Ukraine recherche des familles d’accueil pour héberger des enfants, lors de la tournée des Joyeux petits souliers au printemps. Celle-ci aura lieu du 18 au 24 avril et promet des chorégraphies et des performances impressionnantes. Les familles accueilleront un binôme fille ou garçon. Ces jeunes ont des notions de français et sont âgés de 10 à 20 ans. Si vous êtes intéressés, il faut contacter Charente-Maritime Ukraine sur la page Facebook de l’association.