L’ouverture d’une nouvelle recyclerie en Charente-Maritime. Elle s’appelle « Chic ! On recycle », et elle a trouvé sa place au sein de la Nouvelle laiterie à Saint-Jean-de-Liversay, près de Marans. Le Pôle social et solidaire de la Communauté de communes Aunis Atlantique. Suite à la fermeture de la Chinetterie en décembre 2021, trois ans de réflexion et d’action ont permis aux élus de la collectivité de faire aboutir ce projet qui favorise le réemploi et l’économie circulaire.

Installée dans l’ancienne laiterie réhabilitée de Saint-Jean-de-Liversay, la recyclerie d’Aunis Atlantique, gérée par l’association « Chic ! On recycle », a ouvert ses portes le 1er février. Présentée officiellement par les élus du territoire vendredi dernier, elle bénéficie d’un espace de vente, de tri et de stockage de plus de 600m². Elle met en œuvre 4 fonctions bien précises : la collecte, qui prend sa source dans les différents gisements locaux, comme des dons sur place, des enlèvements à domicile, ou des partenariats avec les déchetteries. C’est elle qui procure les déchets à réemployer ou à recycler, et qui constitue la source de revenus première et principale de la recyclerie. Il y a ensuite la valorisation, qui comprend le tri, le diagnostic, le nettoyage, la réparation, le démantèlement ou la séparation des matières pour le recyclage. Puis la vente, qui permet d’assurer le fonctionnement de la structure. Et enfin la sensibilisation, qui permet d’informer les citoyens sur le réemploi et plus généralement la transition écologique.

La recyclerie de Saint-Jean-de-Liversay est uniquement ouverte le samedi de 10h à 12h30, et de 14h à 18h.