Après la colère des agriculteurs, celle du Conseil départemental de la Charente-Maritime. À partir de ce jeudi, la collectivité doit engager à ses frais des travaux d’enlèvement des déchets abandonnés le long de la RD 137 à Yves, lors de la manifestation de la FNSEA et des JA 17 le 3 décembre dernier. Les syndicats agricoles refusent de s’en occuper, car ils veulent conserver une trace visible de leur mécontentement contre le traité du Mercosur. Or, la facture est salée pour le Département : plus de 200 000 euros. Écoutez Gilles Gay, vice-président en charge de l’Agriculture et de la Forêt :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/gay-1.mp3 D’autant plus dans un contexte économiquement très tendu pour le Département qui va passer l’éponge cette fois, et n’enverra pas la facture aux agriculteurs. Toutefois, ces derniers sont prévenus. Il n’y aura pas de prochaine fois, comme l’assure Gilles Gay :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/gay-2.mp3 Une réunion est prévue début février entre la présidente du Département Sylvie Marcilly et les Jeunes agriculteurs. Le chantier d’enlèvement des déchets, qui démarre aujourd’hui, va durer une semaine.