La pose hier matin de la première pierre de la résidence intergénérationnelle « Le Clos d’Aliénor » à Saint-Agnant, au sud de Rochefort. Un projet innovant qui comprendra 21 logements destinés à un public mixte à faibles ressources. Objectif : créer un lieu de vie propice à la solidarité et à l’échange.

Portée par l’association Habitat et Humanisme Deux Charentes Deux-Sèvres, le projet de résidence « Le Clos d’Aliénor » à Saint-Agnant accueillera des personnes aux profils différents : des personnes âgées non-dépendantes mais isolées, des familles monoparentales, des jeunes actifs, des personnes en situation de handicap, tous avec de faibles ressources. Ce projet inclusif et intergénérationnel vise à créer un lieu de vie propice à la mixité des générations, à la solidarité et à l’échange d’expériences. Il sera composé de 21 logements du T1 au T3, avec des espaces collectifs de 90m2 comme un salon, une buanderie et un jardin, qui permettront de favoriser les rencontres et la création de liens sociaux entre les locataires et les bénévoles. Les logements seront optimisés, sécurisés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un salarié de l’association assurera la prise en charge de la vie collective et l’accompagnement selon les problématiques individuelles. Des bénévoles interviendront régulièrement dans l’organisation d’activités collectives, de temps festifs et de projets communs, pour favoriser les échanges, l’entraide et la convivialité au sein de la résidence. L’objectif de ce projet est de rompre l’isolement, de prévenir la perte d’autonomie et de créer une dynamique de solidarité entre les résidents.

Ce projet sera également exemplaire sur le plan environnemental, à l’image de la maison intergénérationnelle récemment inaugurée à Royan, bâtiment à énergie positive. Elle disposera d’un traitement thermique renforcé, d’équipements innovants et d’une production d’énergie individuelle qui réduira considérablement les charges des locataires.