« Faune des villes et villages ». C’est le thème d’une conférence organisée ce soir à Périgny, près de La Rochelle. Dans le cadre du projet BiodiverCité, mené par l’Agglomération Rochelaise, l’association Nature Environnement 17 propose ce rendez-vous pour mieux comprendre la biodiversité urbaine afin de mieux la protéger. Jean Rivoire, chargé de mission patrimoine naturel à Nature environnement 17, nous en dit plus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/faune-conf-ne17.mp3 Rendez-vous à la mairie, de 18h à 19h30. C’est gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.