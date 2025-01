Gérard Blanchard reprend les commandes de l’université de La Rochelle. Président de 2008 à 2016, il a de nouveau été élu avant-hier à la tête de cette institution, avec 28 voix pour, 1 voix contre et 4 bulletins blancs ou nuls. Une institution pour laquelle l’ex-vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine a de grandes ambitions.

Fort d’une carrière dans les domaines de l’écologie marine, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Gérard Blanchard succède à Jean-Marc Ogier, le président sortant. Après avoir obtenu son doctorat à l’Université de Bordeaux, Gérard Blanchard a enrichi son parcours à l’international, avant de rejoindre le CNRS. Professeur des Universités à La Rochelle depuis 1998, il a créé en 2008 le laboratoire LIttoral Environnement et Sociétés, devenu une référence dans son domaine.

Président de 2008 à 2016, Gérard Blanchard a mené La Rochelle Université à l’autonomie en 2009.

Depuis 2016, il a été Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il a aussi été Conseiller municipal et communautaire de La Rochelle depuis 2020 et Vice-Président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, avant de démissionner de toutes ses fonctions le mois dernier.

Son projet pour La Rochelle Université repose notamment sur l’innovation et la recherche collaborative. Il souhaite poursuivre le développement de l’établissement tout en améliorant les conditions de travail. Par ailleurs, il entend renforcer les partenariats avec les acteurs socio-économiques et les collectivités territoriales en développant des formations professionnalisantes et en anticipant les besoins des territoires et des filières socio-économiques. Il envisage également de consolider les unités de recherche, les départements disciplinaires ainsi que les conseils et commissions universitaires, tout en dynamisant les partenariats européens et internationaux.