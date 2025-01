À La Rochelle, le chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz, rue Marcel-Paul, avance « pas à pas » et en toute transparence. C’est ce qu’indique la préfecture de la Charente-Maritime dans un dernier communiqué, alors que les riverains se sont inquiétés des nuisances olfactives et que les écologistes attendent toujours des garanties sanitaires. Après l’évacuation de métaux et de ferrailles le mois dernier, une analyse des sols va être réalisée, après une série de prélèvements de terre en surface ces prochains jours, et en profondeur dans les semaines qui viennent.

Selon la préfecture de La Rochelle, l’étape d’évacuation des ferrailles du chantier a été menée le 21 décembre dernier, premier jour des vacances scolaires. Cette opération s’est bien déroulée, dans le respect du cadre strict d’un arrêté préfectoral spécifique. Cet arrêté imposait notamment un protocole renforcé en matière de surveillance de la qualité de l’air et de la mise en place de moyens importants visant à réduire les nuisances éventuelles. Aucune difficulté n’a été constatée.

Des prélèvements complémentaires, des courbes de suivi et des résultats d’analyses ont été transmis régulièrement au Centre Anti Poison et de Toxicovigilance du CHU de Bordeaux, qui poursuit ses travaux d’investigation. Une opération de prélèvement des terres de surface à des fins d’analyse se déroulera sur place à partir de ce lundi 20 janvier jusqu’au vendredi 24 janvier.

De nouvelles interventions seront programmées, à savoir un prélèvement de terres en profondeur par carottage pour des analyses complémentaires, l’évacuation de trois citernes vides, le pompage et l’évacuation d’une 4e citerne, et le nettoyage du chantier dans le bâtiment désamianté.

Ce chantier de réhabilitation de l’ancien site Énedis se poursuit en concertation avec les établissements scolaires Fénelon et Massiou, les élèves, leurs familles et les riverains. Une réunion publique de point de situation sanitaire est programmée le mercredi 12 février, dont l’heure et le lieu restent à préciser, avant une seconde plus globale prévue le mardi 18 février, à 18h, au carré Amelot.