Royan continue de dérouler son programme de commémoration du 80e anniversaire de sa Libération et des bombardements des 5 janvier et 17 avril 1945. Depuis le 8 janvier, une nouvelle exposition a pris place au sein du musée municipal, 31 avenue de Paris. Intitulée « Nouveaux regards sur les vestiges de la Seconde Guerre mondiale », elle présente les dernières recherches menées par le Service départemental d’archéologie. Plus de soixante objets et une trentaine de panneaux illustrés permettent d’explorer les traces matérielles du conflit, comme le souligne Nadine David, adjointe au maire en charge de la Culture et du Patrimoine :

De la construction du Mur de l’Atlantique aux combats de la Libération, le public peut découvrir comment les archéologues collectent, étudient et conservent ce patrimoine, afin de contribuer à sa sauvegarde pour que les générations futures puissent avoir accès à cette mémoire collective. Un travail très important pour Patrick Marengo, maire de Royan et ancien général de corps d’armée :

L’exposition est à découvrir jusqu’au 1er juin au Musée de Royan. D’autres évènements vont se succéder d’ici là, comme une série de projections de films documentaires et de fictions, du 31 janvier au 2 février, avec notamment « La grande vadrouille » de Gérard Oury ou « La tragédie de Royan » de Guillaume Vincent.