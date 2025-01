La signature hier après-midi à l’université de La Rochelle d’une convention pour la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Plusieurs partenaires sont engagés dans cette démarche : le rectorat de l’Académie de Poitiers, le CROUS de Poitiers, la préfecture de la Charente-Maritime, le Tribunal judiciaire de La Rochelle et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Charente-Maritime. Fruit d’un an de travail, cette convention vise à renforcer les dispositifs d’accompagnements des victimes, qu’elles soient étudiantes ou membres du personnel.

La Rochelle Université et huit partenaires unissent leurs forces pour mieux accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles. Cette convention prévoit plusieurs mesures clés comme l’amélioration des modalités de signalement grâce à un accompagnement personnalisé des victimes et témoins ; la coordination renforcée entre les différents partenaires pour assurer une réponse rapide et efficace aux signalements ; un soutien juridique et psychologique pour les victimes, assuré par des professionnels spécialisés ; des procédures disciplinaires adaptées et une réponse pénale ; et enfin une sensibilisation accrue de la communauté étudiante et des membres du personnel sur l’égalité femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action Égalité Professionnelle de La Rochelle Université, adopté en novembre 2023. Depuis 2021, l’Université déploie plusieurs actions en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, comme des formations spécialisées pour les membres du personnel, de l’éducation préventive dès le secondaire, grâce à des partenariats avec des collèges et lycées pour sensibiliser les jeunes au consentement et aux stéréotypes de genre, ou encore des actions de collaboration avec la Gendarmerie pour promouvoir le dispositif LIBRa, matérialisé par des QR codes disponibles dans les toilettes du campus afin de faciliter la prise de contact et les signalements.

La signature de cette convention intervient après la dénonciation fin novembre par un collectif anonyme « Les Ombres parlent » d’une quinzaine de faits de viols et d’agressions sexuelles visant des étudiants de l’université de La Rochelle. Un signalement avait été adressé au parquet.