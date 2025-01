Révision des tarifs pour la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix. Face à la grogne des usagers du bac ces derniers jours, la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly et son nouveau délégataire Kéolis ont annoncé hier des ajustements. Si les tarifs sont maintenus pour les Aixois, la nouvelle offre tarifaire simplifiée et modulable pour les non-résidents se distingue par sa flexibilité selon les saisons et selon les horaires de traversée. Ainsi, les tarifs pour les + de 25 ans non-résidents occasionnels varient entre 11€ en basse saison et 25€ en haute saison. Parmi les nouveautés : la gamme pour les insulaires avec un prix de départ à 60 centimes l’aller-retour est élargie aux actifs des entreprises et des services publics insulaires. Un tarif solidaire est également créé pour les personnes bénéficiaires des minimas sociaux. Enfin, un tarif fidélité est mis en place sous la forme d’une carte nominative « Aix’clusive » de 10 ou 20 voyages permettant un aller-retour à moins de 8 euros toute l’année.

En revanche, la réservation reste obligatoire pour mieux gérer les flux, précise Kéolis. Elle peut être modifiée jusqu’à 40 minutes avant le départ. En attendant, pour accompagner ces changements, le mois de janvier reste gratuit pour les piétons. Une offre de lancement qui rencontre un très grand succès.