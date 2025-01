« Foutez-nous la paix, arrêtez les massacres ». C’est le nom d’un tout nouveau festival organisé ce week-end à Rochefort par cinq associations : France-Palestine solidarité, le Mouvement de la paix, l’Art et les manières, la Ligue des droits de l’Homme et l’Action citoyenne pour le désarmement nucléaire. Cet évènement pacifiste va se dérouler sur trois jours, avec de nombreux temps forts. Concerts, théâtre, informations, tables rondes et débats rythmeront ce festival qui a pour ambition d’éveiller les consciences, comme le souligne Annick Le Puil, secrétaire de l’association « L’art et les manières » :

Rendez-vous à La Poudrière de Rochefort. Ouverture ce soir à 20h30 avec une conférence-débat. Demain : scène ouverte l’après-midi dès 15h avec diverses performances artistiques. Concerts en soirée. Et table ronde dimanche, de 14h à 16h, avec Radio Bigaille. L’entrée est libre et gratuite. Restauration et bar associatif sur place.