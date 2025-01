Plus de 300 postes à pourvoir au prochain Forum de l’emploi médico-social jeudi prochain à Saintes. Une 3e édition qui permettra de réunir en un même lieu candidats et recruteurs qui recherchent des éducateurs spécialisés, mais aussi des assistants sociaux ou des agents hospitaliers.

Après deux premières éditions du Forum de l’emploi médico-social organisées au sein de la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle, le Département reste fortement mobilisé sur la problématique de l’attractivité de ces métiers en tension, et organise un nouveau rendez-vous cette fois à Saintes, qui réunira employeurs et candidats. Educateurs spécialisés, assistants sociaux, auxiliaires de vie sociale, moniteurs-éducateurs, agents de service hospitalier… plus de 300 postes sont à pourvoir ce jeudi 23 janvier.

Avant le forum, la visite d’un établissement du Centre Communal d’Action Sociale de Saintes est proposée le jeudi 16 janvier, à 14h30, afin de découvrir les différents métiers qu’il peut proposer. Les inscriptions se font sur emploi17.fr ou au 05 46 38 97 10.

Bon à savoir… Le Département de la Charente-Maritime propose une bourse d’études d’un montant de 5 000 € aux étudiants inscrits en 3e année d’un Institut Social du Travail Social. En contrepartie, ces derniers s’engagent, une fois diplômés, à intégrer les services du Département pour une durée de 2 ans.

Le forum se déroule de 14h à 17h30 à l’espace Mendès-France.