Les balades thermographiques reprennent du service cet hiver en pays royannais. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique renouvelle cette année encore l’opération qui permet de sensibiliser les propriétaires aux déperditions de chaleur et d’énergie des maisons et des bâtiments, et d’encourager à réaliser des travaux de rénovation énergétique performants. L’utilisation d’une caméra thermique permet de visualiser ces déperditions. La première balade a lieu ce soir à 18h30 à Épargnes. Deux autres suivront le 23 janvier à Arvert et le 30 janvier à Saint-Sulpice-de-Royan. C’est sur inscription au 05 46 22 19 36.