Le coup d’envoi des soldes d’hiver hier en France. C’est parti pour quatre semaines de rabais. Malgré le contexte économique et politique incertain, les commerçants sont plutôt optimistes. Le ralentissement de l’inflation et les conditions climatiques, avec un début d’hiver plus frais, devraient favoriser les ventes dans le secteur du prêt-à-porter où les prix n’ont progressé que de 1% en 2024, contre 3% en 2023 et le double un an plus tôt, selon l’observatoire économique de l’Institut français de la mode. En centre-ville de Marennes, en Charente-Maritime, les commerçants ont affiché leurs promotions et sont prêts à accueillir les clients pendant cette période qui reste importante pour eux. Écoutez ces deux gérantes de magasins de prêt-à-porter féminin, Séverine et Murielle, dont les avis sur le contexte économique sont diamétralement opposés :

La fin des soldes, c’est le 4 février.