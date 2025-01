Les villes-étapes du prochain Tour cycliste du Poitou-Charentes ont été dévoilées avant-hier. La 39e édition, qui aura lieu du 26 au 29 août, partira de Sauzé-Vaussais, dans les Deux-Sèvres, direction La Génétouze, en Charente-Maritime. Ça, c’est pour la première étape. La 2e étape partira le lendemain de Jonzac pour rejoindre Gond-Pontouvre, en Charente. 3e étape le jeudi 28 août avec un contre-la-montre entre Chauvigny et Jardres, dans la Vienne. Et 4e et dernière étape le 29 août entre La Rochefoucauld, en Charente, et Poitiers, dans la Vienne, pour l’arrivée finale, comme d’habitude.