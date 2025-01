La fin des vacances scolaires de Noël approche, et c’est bientôt la rentrée pour des milliers d’élèves en Nouvelle-Aquitaine. Pour aider les lycéens et apprentis à bien démarrer l’année, la Région leur met à disposition une plateforme téléphonique gratuite d’aide aux devoirs. Des étudiants de l’université proposent du soutien scolaire pour tous niveaux en maths, français, physique-chimie, philosophie et anglais. Réouverture ce lundi jusqu’au 27 juin, de 18h à 21h, au 05 57 57 50 00.