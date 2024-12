Le lancement avant-hier à Ferrières-d’Aunis du projet européen LIFE Maraisilience. Une charte d’engagement a été signée en ce sens par plusieurs élus locaux du territoire du Marais poitevin. Celle-ci se traduit par l’élaboration d’un programme d’actions sur quatre ans pour adapter la Venise verte au changement climatique.

Un projet européen pour un Marais poitevin résilient. C’est tout l’enjeu du programme LIFE Maraisilience. Un programme d’actions financé majoritairement par la Commission européenne à hauteur de 3 millions d’euros. Il concerne la résilience du territoire du Marais poitevin face au changement climatique. D’une durée de quatre ans, ce projet collectif est piloté par le Parc Naturel Régional, avec huit co-bénéficiaires que sont les Communautés de Communes Aunis Atlantique, Sud Vendée Littoral, Pays de Fontenay Vendée et Vendée Grand Littoral, les Communautés d’agglomération du Niortais et de La Rochelle, le Syndicat mixte du Bassin versant de la Sèvre niortaise et La Rochelle Université. Le projet LIFE Maraisilience a pour objet de mobiliser les acteurs du territoire sur l’adaptation au changement climatique, de définir et de mettre en œuvre une stratégie collective à l’échelle du Marais poitevin. Il est le seul lauréat français retenu par la Commission européenne en 2023, parmi les projets européens lauréats dans la catégorie « Gouvernance et Information sur le Climat ». Les principaux objectifs du projet Maraisilience sont de renforcer la résilience du Marais poitevin face aux effets négatifs du changement climatique dans la zone humide, et de développer des mesures du taux de séquestration du carbone, les zones humides ayant un fort potentiel dans ce domaine. Parmi les actions à retenir : la création d’un observatoire du climat, l’appropriation collective, la vulgarisation et le partage à l’échelle locale et internationale.