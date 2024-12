Le Marché de Noël de Surgères bat son plein. Depuis samedi, une poignée d’artisans locaux proposent leurs créations à la vente, sous un Tivoli installé place de l’Europe, en centre-ville. Organisé par l’UACIS, l’Union des artisans, commerçants et industriels de Surgères, il est ouvert jusqu’à la veille de Noël. L’occasion d’y trouver de bonnes idées de cadeaux, dans une ambiance chaleureuse, comme le souligne la présidente de l’association Odile Ragot :

Rencontre à présent avec ces artisans et créateurs qui font vivre le Marché de Noël de Surgères :

Rendez-vous de 9h à 18h, sauf samedi prochain, nocturne jusqu’à 21h. Et fermeture à 16h le 24 décembre. Des animations sont prévues autour du marché de Noël, avec la présence d’un manège jusqu’au 5 janvier. Samedi prochain, jeux pour les enfants dès 14h, chorale à 18h et 20h avec chants de Noël et Disney. Dimanche, arrivée du Père Noël à 16h, après un spectacle jeune public à 15h. Puis goûter de Noël et concert gospel.