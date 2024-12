À Surgères, les travaux du futur Pôle d’échanges multimodal de la gare se préparent. Des mesures de restriction de stationnement ont été prises sur le parking sud existant et sur la rue Julia et Maurice Marcou. Afin de compenser cette perte temporaire de places, il a été décidé de réaliser une extension provisoire du parking de l’ancienne entreprise Surfilm, offrant 70 places supplémentaires. Ces restrictions resteront en vigueur pendant toute la période des fêtes et jusqu’à la fin de la première phase des travaux.