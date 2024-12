À Saint-Jean-de-Liversay, près de Marans, le service de restauration scolaire s’engage contre le gaspillage alimentaire. Après un diagnostic, des actions très concrètes seront mises en place pour réduire les déchets alimentaires à la cantine.

Quotidiennement engagé dans la réduction de ses déchets, le restaurant scolaire de Saint-Jean-de-Liversay s’implique davantage en réalisant depuis le 14 novembre dernier des pesées du gaspillage alimentaire. Plus de 300 enfants sont concernés par cette action. L’opération doit durer un mois. À l’issue de ces pesées, un diagnostic et des pistes d’amélioration seront proposées à l’établissement. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de La Rochelle-Aunis-Ré et de l’accompagnement proposé aux cantines volontaires du territoire par Cyclad, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets. Ce P.A.T. vise à rendre le système alimentaire plus durable, plus responsable, et plus équitable. Il propose près de 40 actions pour renforcer l’agriculture et l’autonomie alimentaire du territoire, faciliter l’accès de tous à des produits durables et locaux, et accompagner au changement des habitudes de consommation.