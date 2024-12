Budget de l’État : les collectivités locales sont dans le flou. Alors que le Projet de loi de finances 2025 n’a toujours pas été adopté, et que deux motions de censure menacent désormais le gouvernement suite au recours hier au 49.3 pour l’adoption du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le manque de visibilité met en difficulté les régions, départements, intercommunalités et communes. C’est le cas de la Communauté de communes Aunis Sud en Charente-Maritime. Son président Jean Gorioux, qui doit présenter son budget en janvier pour le voter début mars, s’impatiente et s’inquiète pour l’avenir de la collectivité :

