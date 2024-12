Les habitants du pays royannais invités à trier leurs déchets coquilliers en cette fin d’année. Alors que la consommation d’huîtres ou de Saint-Jacques explose pendant les fêtes, l’enjeu est de récupérer les coquilles de fruits de mer pour les transformer et les valoriser. Une opération de reprise est prévue en déchetterie du 16 décembre au 20 janvier.

Pendant la période des fêtes de fin d’année, cette catégorie de déchets représente 5 à 8% des ordures ménagères produites sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Afin de diminuer la quantité de ces déchets inutilement incinérés, le service déchèteries de la CARA organise pour les particuliers une opération de reprise de tous leurs déchets de coquillages. À partir du 16 décembre et jusqu’au 20 janvier, les coquilles d’huîtres, de pétoncles, Saint-Jacques, palourdes, praires, bulots, berniques ou bigorneaux pourront ainsi être déposés dans les déchèteries de Royan, Arvert, Chaillevette et Saujon. Afin de pouvoir valoriser ce gisement, et en faisant preuve d’un peu de bon sens, une attention particulière devra être portée sur la qualité des dépôts de coquilles, en évitant d’y adjoindre les poches, citrons, rince-doigts, cure-dents, serviettes et restes de crustacés, interdits dans le contenant dédié. En fin d’opération, les déchets coquilliers seront acheminés sur la plateforme de valorisation Ovive, basée à Périgny, près de La Rochelle, où ces restes de coquilles seront transformés en amendement calcaire pour les sols agricoles ou en compléments alimentaires pour les poules.