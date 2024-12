La FSU-SNUipp 17 monte au créneau pour dénoncer l’organisation ce lundi d’une journée de cohésion à destination des personnels de l’inspection académique. Jeudi dernier, le syndicat enseignant a adressé une lettre ouverte au Directeur académique de la Charente-Maritime Mahdi Tamene dans laquelle il lui dit tout le mal qu’il pense de cette journée qu’il juge « inappropriée, voire même indécente et intolérable », car les profs, qui sont en cours avec leurs élèves aujourd’hui, n’ont pas été conviés.

Béatrice Lecomte et Peggy Soulaine-Rathat, co-secrétaires départementales du syndicat FSU-SNUipp 17, sont particulièrement remontées et s’interrogent sur le bien-fondé de cette journée de cohésion. Une journée organisée ce lundi à la grande stupéfaction des enseignants, qui seront au travail auprès des élèves, et qui ressentent un profond sentiment de mépris. « À l’heure où l’on parle de faire des économies budgétaires, notamment sur le dos des fonctionnaires, à l’heure où nos indices sont toujours gelés, à l’heure où l’on accuse les enseignants de ne travailler que 24 heures par semaine, 6 mois dans l’année ; à l’heure où 3 jours de carence vont être imposés en cas de congé maladie, cette journée nous semble inappropriée voire même indécente et intolérable », disent-elles, s’étonnant de ce nouveau système managérial, tout droit venu du secteur privé. Remettant en cause l’enjeu même de cette journée, le syndicat requiert l’attention du directeur académique et l’invite ironiquement à proposer aux personnels enseignants du département une journée prise sur leur temps de travail pour aller eux aussi, je cite, « s’amuser ».