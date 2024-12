Samedi a été inauguré le Pôle enfance de Ballon, près de Surgères. Un équipement porté par la Communauté de communes Aunis Sud qui regroupe une garderie, un centre de loisirs et un relais d’assistantes maternelles, mais aussi une école maternelle, un espace de restauration, deux dortoirs et une salle polyvalente. La mutualisation des lieux a permis d’obtenir une économie d’échelle sur l’ensemble des moyens techniques en termes d’investissements et de fonctionnement. Ce dont se félicite aujourd’hui Jean Gorioux, président de la CdC Aunis Sud, qui nous rappelle le contexte de création de ce projet :

