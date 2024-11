Un ciné-débat ce soir à Surgères pour dire « Non » aux violences intrafamiliales et conjugales. Il a lieu dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance porté par la mairie et ses partenaires, et à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a eu lieu lundi. Le film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Henry sera projeté à 20h30 au cinéma Le Palace. Il s’agit d’un long-métrage poignant sur la justice restaurative en France. La séance sera suivie d’un débat avec des intervenants sociaux, la gendarmerie et des professionnels de santé.