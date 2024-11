La Confédération paysanne de la Charente-Maritime s’exprime au sujet du mouvement des agriculteurs en colère. Si le syndicat minoritaire rejoint la FNSEA et les JA sur certaines revendications, et notamment sur le rejet de l’accord de libre-échange du Mercosur, il ne partage pas l’ensemble des réclamations faites au gouvernement. Face à cette crise qui touche toute la filière, il tient à clarifier les choses. On écoute son porte-parole Noël Michot :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/conf-paysanne.mp3