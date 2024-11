Un Noël à Royan fait son retour du 6 décembre au 5 janvier. Cette nouvelle édition promet une nouvelle fois d’en mettre plein la vue aux visiteurs, et de leur proposer un univers féérique pendant la période des fêtes de fin d’année. L’inauguration, qui aura lieu le soir du lancement de l’évènement, s’annonce comme un moment festif et magique, avec la présence des voix chantée de Ladybug et Chat Noir.

Du 6 décembre 2024 au 5 janvier 2025, la quatrième édition d’Un Noël à Royan ouvre ses portes pour transporter le public dans un univers féerique. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce paradis hivernal rempli de magie et d’illuminations qui plongera les visiteurs dans l’ambiance chaleureuse de Noël. Avec sur place la célèbre Maison du Père Noël et de ses lutins, le mystérieux Jardin Enchanté, des concerts, les Royan Winter Show les vendredis soirs, les incontournables Feux Enchantés les samedis 7, 21 décembre et 4 janvier, des attractions, le traditionnel marché de Noël… et plein de surprises et de nouveautés ! Une aventure à vivre en famille ou entre amis pour se créer des souvenirs magiques et inoubliables.

La nouvelle édition d’Un Noël à Royan sera inaugurée vendredi 6 décembre à 18h30 avec la première illumination de la Ville qui se poursuivra jusqu’à la fin des fêtes de fin d’année. L’ouverture du site, sur l’Esplanade Kerimel de Kerveno, se fera à 18h. Et à 19h, à ne pas manquer le concert de Lou, la voix française et anglaise chantée de Ladybug dans la série animée Miraculous, mais aussi l’interprète d’Armande Béjart dans la comédie musicale “Molière, le spectacle musical”. Elle sera accompagnée sur scène d’Elliott, qui n’est autre que la voix chantée du personnage de Chat Noir dans « Miraculous ».