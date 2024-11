La colère des agriculteurs s’est exprimée hier soir en Charente-Maritime. Comme ils l’avaient annoncé, plusieurs feux ont été allumés sur différents ronds-points du département, à l’appel de la FNSEA et des JA. À Villedoux, près de La Rochelle, mais aussi à Royan, Pons et Saint-Jean-d’Angély. Ce soir, les agriculteurs en colère se rassembleront au rond-point du péage de l’autoroute A837 à Tonnay-Charente. Objectif : interpeller les consommateurs et continuer à faire pression sur le gouvernement pour exiger de meilleurs revenus et un allègement des charges administratives. On écoute Cédric Tranquard, président de la FNSEA de la Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/fnsea.mp3 D’autres actions suivront entre demain et dimanche, et les prochains jours en fonction des réponses du gouvernement.