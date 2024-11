Un thermostat connecté gratuit pour faire des économies d’énergie. C’est ce que propose la Communauté de communes Aunis Sud de Surgères à ses administrés, en collaboration avec Voltalis. L’appareil va permettre de réaliser 15% d’économies d’électricité et une réduction des émissions de CO2. Des conseillers de l’entreprise seront bientôt présents sur le territoire pour proposer des rendez-vous d’installation.

En lien avec les objectifs de son Plan Climat Air Énergie, la Communauté de Communes Aunis Sud annonce son partenariat avec Voltalis, leader des solutions connectées d’économies d’énergie et de pilotage du chauffage électrique. Dès d’aujourd’hui, chacun des 6 000 foyers et professionnels chauffés à l’électrique du territoire peut bénéficier gratuitement de l’installation du thermostat connecté Voltalis. A la clé : jusqu’à 15% d’économies d’électricité et une réduction jusqu’à 70% des émissions de CO2 liées au chauffage. Associé à l’application MyVoltalis, le thermostat permet de programmer son chauffage en fonction de ses habitudes et la température souhaitée. Sa particularité est d’être connecté au réseau électrique français, ce qui le rend totalement gratuit. Voltalis peut ainsi, à la demande de RTE, Réseau de transport d’électricité, moduler la consommation de tous les équipements connectés pour soulager le réseau au moment des pics, et ainsi maîtriser le risque de black-out. Et ceci sans impact sur le confort. Voltalis est rémunérée par les opérateurs du système électrique pour ses services rendus. Alors comment s’équiper ? Des conseillers seront bientôt présents sur le territoire pour proposer un rendez-vous d’installation. Il est possible de prendre rendez-vous au 05 40 25 69 96.