La Communauté de communes Aunis Sud organise ce soir une réunion publique sur le projet de Pôle d’échanges multimodal de la gare de Surgères. Ce dernier marque une étape importante dans l’aménagement du territoire, en favorisant la mobilité durable et l’amélioration du cadre de vie. L’objectif est de présenter le projet dans sa globalité et le calendrier des travaux qui doivent démarrer avant la fin de cette année. Plusieurs aménagements importants sont envisagés, avec des accès simplifiés et sécurisés. Livraison prévue mi-2026. La réunion publique a lieu ce soir à 18h30 à la salle du Castel park à Surgères.