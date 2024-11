La Ville de Saint-Jean-d’Angély ouvre ce soir un cycle de conférences pour mieux comprendre la réponse de la Justice face aux évènements tragiques qui ont marqué la France ces dernières années. Et notamment les attentats de 2015, l’attaque du Thalys, l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice ou encore l’assassinat de Samuel Paty en 2020. L’occasion de découvrir les coulisses des grands procès des attentats terroristes, en présence de Régis de Jorna, ex-magistrat et ancien président de la cour d’assises de Paris. La maire de Saint-Jean-d’Angély Françoise Mesnard nous en parle :

Rendez-vous ce soir à 20h dans le salon d’honneur de l’Hôtel-de-Ville pour la première conférence. C’est gratuit. Puis vendredi à 20h à Cinévals avec la projection du film « Vous n’aurez pas ma haine » de Kilian Riedhof, suivi d’un débat sur le deuil et la résilience en présence de Jean-Louis Périès, président du procès des attentats de novembre 2015, et d’Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan et président de l’association « Life for Paris ». C’est 6 euros l’entrée. Enfin, dernier acte mardi à 20h30, au Musée des cordeliers, avec une conférence de Régis de Jorna sur le phénomène terroriste sous un angle historique, sociologique et géopolitique. C’est gratuit.