Environ 150 élèves du collège Hélène de Fonsèque de Surgères se sont rassemblés hier matin devant leur établissement pour dire « non » au harcèlement scolaire. Tous vêtus de bleu, ils se sont mobilisés à l’occasion de cette journée nationale d’action qui a pris la forme d’ateliers de sensibilisation à destination des collégiens, qui sont les premières victimes, comme Nina, en classe de 5e, et Lucas, élève de 6e :

Régulièrement confrontés à des situations de harcèlement, des enseignants du collège de Surgères ont été spécialement formés pour recueillir la parole des victimes, à l’image de Céline Gouttefangeas, professeur de lettres et membre de la Cellule PHARE :

Pas de sanctions, ni de mise en cause de l’élève harceleur, mais un accompagnement positif pour dénouer les situations. Afin de détecter les cas de harcèlement scolaire, la Cellule PHARE va bientôt pourvoir compter sur une équipe de jeunes ambassadeurs, comme l’explique Nathalie Feliu, professeur d’anglais :

Pour signaler des cas de harcèlement, un numéro le 3020, et pour le cyberharcèlement, c’est le 0 800 200 200. À noter que début octobre, les parquets de La Rochelle et Saintes ont signé une convention avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale pour améliorer et faciliter la communication d’informations préoccupantes, mais aussi les cas d’infractions pénales en milieu scolaire.