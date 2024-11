Le Stade rochelais met en garde contre les fraudes concernant la vente de billets. Le club de rugby tient à rappeler quelques points essentiels concernant l’achat et l’utilisation des billets, à l’approche des prochains matchs à domicile au stade Marcel-Deflandre.

Le Stade Rochelais dispose d’un seul et unique site officiel pour l’achat et la revente de billets. Toute autre plateforme ou revendeur n’est en aucun cas autorisé à proposer la vente de billets. Il est vivement recommandé de ne pas en acheter auprès de sources non-officielles pour éviter toute arnaque. En achetant des billets sur le site officiel, il est garanti que le service est sécurisé et transparent. Tout achat effectué via des revendeurs non agréés peut entraîner la perte du droit d’accès au stade, sans possibilité de recours envers le club. Il est donc crucial de se prémunir contre toute tentative de fraude.

Pour les abonnés, seule la présentation de la carte permet d’accéder au stade. En cas d’oubli, le guichet litige est disponible les jours de matchs. Pour les détenteurs de billets électroniques, il est nécessaire de télécharger son billet à l’avance afin d’éviter tout problème de connexion. Les abonnés devront présenter leur carte d’abonnement qui fait office de titre d’accès pour la saison. Il est important de vérifier qu’elle est en bon état et accessible pour faciliter les contrôles aux entrées. Les photos de cartes ne sont pas acceptées.