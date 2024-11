Le chantier d’aménagement du futur Pôle d’échanges multimodal de la gare de Surgères est sur le point d’être lancé. Après plus de dix ans d’attente, le projet est sur de bons rails, puisque les travaux devraient débuter avant la fin de cette année. Plusieurs aménagements importants sont envisagés pour repenser l’espace public autour de la gare qui accueille plus de 500 000 voyageurs par an, avec des accès simplifiés et sécurisés pour les vélos, voitures, transports en commun et les piétons, et la création d’un nouveau parking et d’une passerelle avec un belvédère. Un vaste programme de végétalisation est également prévu, avec notamment la plantation de plus de 300 arbres. Le projet est donc en très bonne voie, comme le concède Raymond Désille, vice-président de la Communauté de communes Aunis Sud en charge de l’urbanisme :