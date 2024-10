Le coup d’envoi demain de l’opération Novembre vert sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. L’occasion de mettre un coup de projecteur sur les actions en faveur du développement durable et de l’économie circulaire.

Durant tout le mois de novembre, la CARO rassemble des acteurs du territoire engagés dans ce nouveau modèle économique et écologique pour aller à la rencontre des habitants et les sensibiliser afin de changer leurs habitudes. Dérèglement climatique, augmentation du coût de l’énergie, pénurie de matières premières… le contexte général amène chacun à repenser sa façon de consommer, pour réduire son empreinte carbone. Novembre Vert met en lumière les initiatives locales et les structures qui œuvrent au quotidien en faveur de l’économie circulaire. Pendant un mois, la collectivité va aller à la rencontre de tous les publics : scolaires, familles, entreprises, professionnels du tourisme… Car il est urgent de changer ses habitudes et ses pratiques. Des animations, rendez-vous, événements… émaillent tout le mois novembre sur l’ensemble du territoire Rochefort Océan. Tous poursuivent une même ambition : le développement de l’économie circulaire au quotidien. Celle-ci passe d’une économie linéaire (extraire, fabriquer, produire, consommer et jeter) à un nouveau modèle économique plus respectueux des ressources et de l’environnement, en créant de l’emploi, tout en économisant des ressources.

Rendez-vous ce week-end au marché des producteurs de Tonnay-Charente. Samedi, atelier de fabrication d’un baume à lèvres et troc de livres de 10h à 12h à Saint-Hippolyte. Et l’exposition « Des boues aux déchets, la petite histoire rochefortaise », du 2 au 7 novembre, salle Aurore à Rochefort. Vous retrouvez le programme complet des animations et rendez-vous sur agglo-rochefortocean.fr