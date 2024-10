Le Club Med recrute aux Mathes-La Palmyre. Le village vacances recherche 200 personnes pour la prochaine saison printemps-été 2025. Pour ce faire, il organise des séances de job dating mardi prochain pour une rencontre entre recruteurs et futurs saisonniers. Le rendez-vous est donné de 9h30 à 16h30 au sein même du resort. Des postes sont à pourvoir dans l’hébergement, la restauration, la réception, l’animation et le bien-être. Pour en savoir plus, connectez-vous sur clubmedjobs.com