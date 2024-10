J-2 avant Halloween. À cette occasion, Marennes Commerces et le Comité des fêtes de Marennes-Hiers-Brouage renouvellent l’évènement « Fripouille la citrouille » ce jeudi 31 octobre. Diverses animations pour les enfants et la famille seront proposées de 10h à midi au cinéma l’Estran par l’association des commerçants, et l’après-midi, de 15h à 18h, en ville et à la salle polyvalente, par le Comité des fêtes. Ludovic Fournier, président de Marennes Commerces, nous en dit plus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/halloween-marennes.mp3