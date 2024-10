Le maire de La Rochelle s’inquiète du Projet de loi de finances 2025. Dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires de la Charente-Maritime, Jean-François Fountaine appelle les députés et les sénateurs du département à se positionner contre les mesures de réduction de financement des collectivités territoriales, prévues dans le cadre du Projet de loi de finances 2025, en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Cela représenterait une perte de 4 millions d’euros pour l’Agglomération et plus de 6 millions pour la Ville, et ce dès la première année, alerte le premier magistrat.