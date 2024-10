Le lancement ce mercredi à Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères, d’un nouveau projet alimentaire itinérant et solidaire en Aunis Sud. Ça s’appelle « Popote & papote ». Un fourgon va sillonner chaque semaine les routes de campagne pour aller à la rencontre des habitants, et proposer des animations autour de l’alimentation et un stand de produits bios et locaux à des tarifs accessibles. Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Aunis Sud, le Centre d’Animation et de Citoyenneté de Surgères et le jardin d’insertion Arozoaar en sont à l’initiative. Anaëlle Julien, chargée de projet, nous en parle :

Six mois d’études ont été nécessaires pour définir les contours du projet. Et quatre communes du territoire ont été identifiées comme cibles prioritaires. Anaëlle Julien :

Des tournées hebdomadaires sont prévues les jeudis et vendredis des 1re, 2e et 4e semaine du mois. La 3e étant réservée à des ateliers cuisine suivis de repas partagés, et des visites à la ferme. Le lancement de « Popote et Papote » est prévu mercredi, à 16h, à la Plaine des jeux à Saint-Saturnin-du-Bois.