Prudence à partir d’aujourd’hui en mer et aux abords du littoral charentais. Les grandes marées sont de retour. Des coefficients élevés sont attendus jusqu’à dimanche, avec un pic à 112 vendredi. La préfecture de la Charente-Maritime lance un appel à la vigilance et rappelle les consignes de sécurité et de respect de l’environnement pour la pratique de la pêche à pied. Il est notamment recommandé de bien se tenir informé des horaires de marée, de s’équiper correctement et d’avoir sur soi un moyen de communication. Pour rappel, en cas de danger en mer, il faut composer le 196.