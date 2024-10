Le projet éolien en mer au large d’Oléron en question ce soir à Rochefort. Une réunion publique est organisée, sous l’égide du préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la concertation continue suite au débat public. Elle répond à une préconisation des garants de la Commission Nationale du Débat Public, le CNDP qui est l’autorité veillant au respect du droit à la participation du public dans l’élaboration des projets et des politiques ayant un impact sur l’environnement. Ici les enjeux sont considérables.

Le 27 juillet 2022, l’État a pris la décision de poursuivre le projet éolien en mer Sud-Atlantique, à la suite d’un débat public. Un projet composé d’un premier parc « Oléron 1 » d’une puissance d’environ 1 000 MégaWatt qui sera mis en service vers 2032, et d’un second « Oléron 2 » d’une puissance équivalente. Cette production couvrira à terme l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de la moitié des habitants de la Nouvelle-Aquitaine. Initialement envisagé à 10 km des côtes oléronaises, le projet a été revu et repoussé à plus de 40 km, en dehors du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, suite à une levée de boucliers.

La réunion de ce mercredi soir a pour objectif de présenter les avancées des projets depuis la décision ministérielle à aujourd’hui. Il s’agit d’expliquer les procédures de mise en concurrence, ainsi que les calendriers associés. De présenter le projet de raccordement du parc éolien en mer jusqu’au poste électrique à terre. De faire état des études techniques et environnementales mises en œuvre par l’État et RTE. De présenter les perspectives en termes de retombées économiques en Charente-Maritime et en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin de faire le point sur les travaux en cours dans le cadre de la planification des futurs parcs à l’horizon 2035 et 2050.

La réunion se tient au Quai aux vivres à Rochefort, de 18h à 20h.