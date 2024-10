L’Aquascope récompensé à Las Vegas. Tout juste inauguré et à peine trois mois après son ouverture le 15 juillet, le parc aquatique du Futuroscope a été récompensé ce mercredi aux États-Unis par l’association internationale « The World Waterpark Association ». Une reconnaissance mondiale et une première pour un parc aquatique français. « L’Aquascope révolutionne le paysage des parcs aquatiques en proposant une expérience inédite », s’est félicité la direction de Futuroscope Xperiences qui ambitionne d’accueillir 500 000 visiteurs par an et qui veut faire de son resort picto-charentais une destination d’envergure européenne.