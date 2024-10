L’association « La voie des sages » organise samedi 12 et dimanche 13 octobre le salon du bien-être « Harmonie » à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Liversay, de 9h à 18h. Entrée gratuite. Plus de 35 exposants, restauration, tombola avec conférences et ateliers à retrouver sur la page Facebook. Renseignements au 06 28 45 15 07.