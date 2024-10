La lutte contre les violences intrafamiliales s’intensifie en Charente-Maritime. Les actions se multiplient dans le département pour informer et sensibiliser les élus locaux à cette cause, maillons essentiels de proximité, en leur permettant de mieux détecter les situations à risque et de mieux s’armer face au phénomène.

Le 9 février dernier à Jonzac, le Préfet de la Charente-Maritime, Brice Blondel, réaffirmait sa volonté d’intensifier les actions et dispositifs visant à prévenir et à lutter contre les violences intrafamiliales dans le département. Dans ce cadre, Marie-Pierre Lamour, sous-préfète de Saint-Jean-d’Angély, et référente de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales, a entamé, dès le mois de juin, avec la Maison de Protection des Familles et les intervenants sociaux de la police et de la gendarmerie, une tournée d’information et de sensibilisation des élus dans l’ensemble des structures intercommunales du département. Cette action auprès des élus, maillons incontournables de proximité en matière de lutte contre ces phénomènes, vise à une plus grande fluidité dans le parcours de sortie de ces violences, du repérage vers le retour à l’autonomie des victimes, en leur permettant de mieux détecter les situations à risques et de connaître les outils dont ils disposent lorsqu’une telle situation est portée à leur connaissance. Après l’agglomération de Saintes ce mercredi soir, la tournée se poursuit ce jeudi après-midi sur l’île d’Oléron.

À noter par ailleurs la signature ce matin d’une convention de coopération entre la gendarmerie et la Caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime pour prévenir et lutter, entre autres, contre les violences intrafamiliales.