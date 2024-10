L’aéroport de La Rochelle-île de Ré sur un petit nuage. Un point sur le trafic et le bilan de la saison estivale 2024 a été fait hier par le président du syndicat mixte Gérard Pons et le directeur Thomas Juin. Il en ressort que l’année a été globalement exceptionnelle, avec une augmentation du nombre de voyageurs de plus de 18%.

Avec 215 828 passagers transportés au 31 août 2024, l’aéroport de La Rochelle-île de Ré enregistre une progression de + 18,16% en un an, soit 33 169 voyageurs en plus. Avec un record de trafic mensuel en août : 55 096 passagers, et en juillet : 50 049 passagers. Loin du précédent record qui était de 49 492 passagers en août 2023.

Pour la période estivale, la progression est de +10,85%. Le trafic sur les mois d’hiver, de novembre 2023 à mars 2024, a enregistré une progression particulièrement notable de + 99%. Le nombre de passagers par vol augmente également : + 151 voyageurs en moyenne par avion. En revanche, ça pêche du côté des vols commerciaux, puisque le nombre de mouvements n’a progressé que de 7% sur la période de janvier à fin août 2024.

L’objectif est bel et bien de poursuivre sur cette lancée. Quatre lignes resteront ouvertes tout l’hiver de novembre à mars, vers Porto, Marseille, Marrakech et Lyon.